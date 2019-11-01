رجل هندي يدخل ” عرين الأسد ” وينجو بحياته (فيديو)

اجتاز أحد الأشخاص السياج المرتفع المحيط بـ ” عرين الأسد ” في إحدى حدائق الحيوان بنيودلهي في الهند.

والتقط أحد المتواجدين في الحديقة مقطع فيديو لرجل يدعى ريحان خان (28 عاماً)، الذي وصفه شهود العيان بأنّه “مختلّ عقلياً” وهو وهو يجلس وجها لوجه أمام الأسد .

و وفقاً لموقع “NDTV” فقد تمكّن الرجل من تجاوز السور بغرض مضايقة واستفزاز الحيوان المفترس، على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه.

فيما سارع عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد ، وإنقاذ الرجل بدون إصابته بأي خدش.

A man jumps into Lion's fence in #Delhi zoo, survives. pic.twitter.com/RFwYKyqyKK — TOI Delhi (@TOIDelhi) October 17, 2019