دول أوروبا الـ10 الأكثر سعادة في العالم … تعرف عليها

أجرت الهيئة الإحصائية الأوروبية “أوروستات” دراسة حول مستوى السعادة بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الإحصائية بأن مستوى السعادة بين مواطني الاتحاد الأوروبي يبلغ 62% وتصدرت قائمة الدول الأكثر سعادة بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا.

و في التفاصيل ، تبين أن نسبة السعادة لدى مواطني بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا وصلت إلى 76%، وجاء بعدها لوكسمبورغ (%74%) وإسبانيا (72%) والدنمارك (70%).

فيما دخلت فرنسا وألمانيا وبولندا قائمة الدول الـ10 الأكثر سعادة في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية القائمة جاءت ليتوانيا وكرواتيا وبلغاريا ولاتفيا.

ومن جهة أخرى ، أظهرت الإحصائية أن دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، سجلت أعلى معدلات في الانتحار بين دول الاتحاد في العام الماضي.

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