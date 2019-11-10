دول أوروبا الـ10 الأكثر سعادة في العالم … تعرف عليها

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دول أوروبا الـ10 الأكثر سعادة في العالم ... تعرف عليها

أجرت الهيئة الإحصائية الأوروبية “أوروستات” دراسة حول مستوى السعادة بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الإحصائية بأن مستوى السعادة بين مواطني الاتحاد الأوروبي يبلغ 62% وتصدرت قائمة الدول الأكثر سعادة بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا.

و في التفاصيل ، تبين أن نسبة السعادة لدى مواطني بلجيكا وهولندا والنمسا وفنلندا وصلت إلى 76%، وجاء بعدها لوكسمبورغ (%74%) وإسبانيا (72%) والدنمارك (70%).

فيما دخلت فرنسا وألمانيا وبولندا قائمة الدول الـ10 الأكثر سعادة في الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية القائمة جاءت ليتوانيا وكرواتيا وبلغاريا ولاتفيا.

ومن جهة أخرى ، أظهرت الإحصائية أن دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، سجلت أعلى معدلات في الانتحار بين دول الاتحاد في العام الماضي.

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