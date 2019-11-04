دوللي شاهين في مرمى الانتقادات الساخرة بسبب سروالها الغريب

صدمت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين المتابعين ، بعدما شاركت معهم عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، صورة جديدة لها .

ظهرت خلالها بستايل جريء كما عودتنا دائماً ، ولكن مع فارقٍ بسيط وهو ارتدائها سروال جينز طويل مفتوح من الأعلى إلى الأسفل وتحته هوت شورت ، نسقته مع توب قصير كاشف من اللون الـ off white .

تعرضت على إثره لموجة من التعليقات الساخرة التي طالت إطلالتها والتصميم الغريب للسروال ، فكتب متابع : ” هو ده بنطلون وهوت شورت يعني 2 في 1 زيّ الشامبو والبلسم كده ” .

وأضاف آخر : ” طيب السؤال اسمه إيه ده ؟! … للمعرفة مش أكثر اسم البنطلون يعني إيه ” …. وعلق أحدهم : ” ما هذا يا هذا ؟!! ” .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين أغنية ” الحاجة داعيالك ” كلمات شفيق كارم وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس .