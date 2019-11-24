دمشق .. وفيات بحوادث سير على طريق المتحلق الجنوبي

توفي شاب إثر حادث دهس من قبل سيارة مجهولة في دمشق ، وذلك بعد يومين من حادثة مماثلة أدت إلى وفاة امرأة .

ونقل تلفزيون “الخبر” عن مصدر في فرع شرطة مرور دمشق ، أن سيارة مسرعة صدمت شاب يبلغ 28 من عمرة ، عند العقدة السادسة على طريق المتحلق الجنوبي على الأطراف الجنوبية للعاصمة .

وبين المصدر أن سائق السيارة بعد دهسه للشاب لاذ بالفرار ، والشاب توفي على الفور .

وتأتي تلك الحادثة بعد يومين فقط من وفاة امرأة في حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي بالقرب من مدينة جرمانا .

ورجح مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بحسب “سانا” أن يكون السرعة الزائدة وعدم الانتباه سببا الحادث.

ومساء السبت الماضي ، توفيت امرأة وأصيبت طفلتها أيضاً إثر حادث سير بسبب السرعة الزائدة على طريق المتحلق الجنوبي .