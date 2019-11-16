دمشق .. القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين في الحميدية والبزورية

اخبار رئيسيةحوادثمنوعات
دمشق .. القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين في الحميدية والبزورية

ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين وعلى شخص آخر يقوم بتعاطي الحبوب المخدرة .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أنه خلال الازدحام بفترة الأعياد الدينية ، وتحديداً في سوقي الحميدية و البزورية ، وردت عدة شكاوى نشل .

وبينت وزارة الداخلية أنه نتيجة قدوم المواطنين إلى تلك الأسواق لشراء حاجياتهم ، استغلت إحدى النساء ذلك وقامت بنشل عدد منهم.

وقامت المرأة المدعوة ( ن – ن )التي تبين فيما بعد أنها من أرباب السوابق، بنشل جوالات ومبالغ مالية حيث تم إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود خلال محاولتها نشل شخص جديد .

وعند تفتيشها ، عثر معها على عدة أجهزة خليوية ومبلغ مالي وقدره / 57 / ألف ليرة سورية مقسمين على عدة رزم.

واعترفت خلال التحقيق بإقدامها على نشل عدد من المواطنين والمواطنات وتم حضور بعض المواطنين وادعوا أصولاً وتعرفوا عليها .

كم ضبط قسم شرطة الحميدية في دمشق شخص آخر لم يتجاوز الـ 18 من عمره وبحوزته حبوب مخدرة، وسيتم العمل على تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

لإخراج الجن وجلب الحبيب.. مشعوذ في دمشق يبتز النساء جنسياً…

حمص .. شغالة تسرق ما يقارب 4000 دولار من منزل تعمل فيه

مشعوذة تحتال على امرأة كويتية بعد أن أوهمتها بأنها مسحورة