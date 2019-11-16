دمشق .. القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين في الحميدية والبزورية

ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، القبض على امرأة تقوم بنشل المواطنين وعلى شخص آخر يقوم بتعاطي الحبوب المخدرة .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أنه خلال الازدحام بفترة الأعياد الدينية ، وتحديداً في سوقي الحميدية و البزورية ، وردت عدة شكاوى نشل .

وبينت وزارة الداخلية أنه نتيجة قدوم المواطنين إلى تلك الأسواق لشراء حاجياتهم ، استغلت إحدى النساء ذلك وقامت بنشل عدد منهم.

وقامت المرأة المدعوة ( ن – ن )التي تبين فيما بعد أنها من أرباب السوابق، بنشل جوالات ومبالغ مالية حيث تم إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود خلال محاولتها نشل شخص جديد .

وعند تفتيشها ، عثر معها على عدة أجهزة خليوية ومبلغ مالي وقدره / 57 / ألف ليرة سورية مقسمين على عدة رزم.

واعترفت خلال التحقيق بإقدامها على نشل عدد من المواطنين والمواطنات وتم حضور بعض المواطنين وادعوا أصولاً وتعرفوا عليها .

كم ضبط قسم شرطة الحميدية في دمشق شخص آخر لم يتجاوز الـ 18 من عمره وبحوزته حبوب مخدرة، وسيتم العمل على تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .