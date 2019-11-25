دمشق .. نسبة الطلاق في المحاكم ضعف نسبة الزواج تقريباً

أشارت إحصائيات رسمية صادرة عن محكمة دمشق ، إلى أن نسبة الطلاق في العاصمة أكثر من نسبة الزواج بمختلف أشكاله .

ونشرت صحيفة “الأيام” الإحصائية التي ورد فيها أن عدد معاملات الزواج بمختلف أشكاله (زواج إداري، تثبيت زواج، دعوى تثبيت زواج)، بلغ منذ الشهر العاشر عام 2018 وحتى هذا التاريخ 2733 معاملة.

فيما بلغ عدد معاملات الطلاق بمختلف أشكاله (تثبيت طلاق إداري، مخالعة، دعوى تثبيت طلاق) من الشهر العاشر عام 2018 وحتى هذا التاريخ 4495 معاملة طلاق.

بدوره ، القاضي الشرعي الأول المؤازر الدكتور عمار مرشحة ، اعتبر التباين الكبير بالنسبة بين الطلاق والزواج ، ليس مؤشر دقيق، نظراً لأن عدلية دمشق خلال الحرب تبوأت عمل غيرها من العدليات التي توقف فيها العمل ، وبالتالي لا يمكن أخذ مؤشرات دقيقة من محافظة دمشق، كونها لم تقم بالعمل عن دمشق فقط بل قامت بالعمل عن باقي المحافظات التي توقفت فيها المحاكم .

وفي وقت سابق ، كشف مرشحة لصحيفة “تشرين” أن معاملات تثبيت الزواج الإداري والطلاق الإداري هي من أكثر المعاملات وتفوق الـ 1000 معاملة يوميا .

يذكر أن إحصائيات سابقة بينت أن نسبة الطلاق في سوريا خلال سنوات الحرب ارتفعت بنسبة 6 % مقارنة مع فترة ما قبل الحرب، حيث بلعت حالات الطلاق في العامين السابقين في دمشق 7703 حالة، فيما بلغت حالات الزواج نحو 24697 حالة .

وكان قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرّه مجلس الشعب في بداية عام 2019 قد نظّم العديد من الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق منها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، ومنح المرأة إمكانية وضع العصمة في يدها وتنظيم إجراءات الوصاية والمهر والطلاق.