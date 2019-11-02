دراسة حديثة تكشف تأثير النوم العميق على دماغ الإنسان

أفادت دراسة حديثة بأن النوم العميق يعمل على تنظيف دماغك ويحميك من مرض “الزهايمر”.

واكتشف العلماء بأن الدماغ يغسل نفسه بسائل منظف أثناء النوم ، وأنه قد يكون عاملاً وقائياً ضد الخرف.

و يعتقد علماء أن السائل الدماغي الشوكي أو السائل الدماغي النخاعي “CSF”، وهو سائل صاف موجود أيضاً في العمود الفقري، يطرد المواد السامة التي تشارك في تطوير الخرف.

فيما أجرى علماء في جامعة واشنطن دراسة على أدمغة 13 شاباً أثناء نومهم، وتبين أن السائل النخاعي يندفع إلى المخ كل 20 ثانية أو نحو ذلك، عبر موجات نابضة.

ودرسوا أدمغة 13 شاباً من الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 23 و33 عاماً، والتي تم تصويرها عبر ماسح بالرنين المغناطيسي خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة.

ونصح العلماء بأن الأشخاص الذين يحصلون على الكثير من النوم الجيد يمكنهم حماية أنفسهم من هذا التدهور المعرفي.

كما راقبوا أنواعاً مختلفة من النشاط في أدمغة المشاركين، وباستخدام نوع آخر من التصوير بالرنين المغناطيسي، قام الفريق أيضاً بقياس حركات السائل الدماغي النخاعي في المخ.

وظهرت الإشارات الكهربائية أثناء نوم المشاركين، وبعد بضع ثوان، خرج تدفق الدم من رؤوسهم وهرع السائل الدماغي النخاعي إلى المخ على شكل موجات إيقاعية نابضة.

وبذلك استنتج العلماء بأن الأشخاص الذين يعانون من حالات تنكس عصبي مثل مرض ألزهايمر، أكثر أشكال الخرف شيوعاً، لديهم موجات أقل وأضعف، وهو ما يؤثر على تدفق الدم في الدماغ ويخفض من نبضات السائل الدماغي النخاعي إليه أثناء النوم .