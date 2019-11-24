دراسة حديثة تحدد بروتين يؤدي إلى الوفاة المبكرة

كشفت دراسة حديثة عن زيادة في مستويات بروتين محدد في جسم الإنسان قد تزيد من مخاطر الوفاة المبكرة.

وتشير هذه الدراسة إلى أن بروتين “التروبونين” يعمل كمؤشر حيوي للأزمة القلبية، مما يؤدي للوفاة المبكرة ، حيث تعتبر أمراض القلب في مقدمة أسباب الوفيات.

وأوضحت الدراسة بأن بروتين “التروبونين” يعرف كمؤشر حيوي لتشخيص الأزمات القلبية، كما يعد مرض الشريان التاجي قاتلاً شائعاً، إلى جانب انتشار النوبات القلبية.

حيث كشفت دراسة سابقة بأن هناك صلة بين مستويات صعود التروبونين، وانسداد الشريان التاجي الحاد، وتضخم عضلة القلب .

الجدير بالذكر أنه أمراض القلب هي المسؤولة عن وفاة شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة.

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