دراسة حديثة : الوجبات السريعة قد تؤدي إلى العمى التام

كشفت دراسة جديدة عن الأضرار التي تسببها الهمبرغر والهوت دوغ والفطائر والمعجنات وغيرها من الوجبات السريعة ، التي قد تؤدي إلى العمى .

حيث يعتقد الكثيرون بأن هذه الوجبات تؤدي فقط إلى السمنة ، لكن في الواقع بالإضافة إلى زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المتعلقة بالسمنة، يمكن أن تؤدي المنتجات الضارة إلى أمراض في العين ، التي قد تتطور لتؤدي إلى العمى .

ونصح أطباء العيون بعدم الإفراط في تناول شطائر الخبز الأبيض والخبز في الشوارع والبرغر المختلف.

كما تفيد الدراسة بأن أحد الأمراض التي تحدث مع الإفراط في تناول هذه الاطعمة هو اعتلال الشبكية السكري، والذي يحدث غالبًا كمضاعفات لمرض السكري.

فالوجبات الشبعة بالكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم ، و يصاب بمرض السكري، وبعد فترة من الوقت، اعتلال الشبكية السكري.

ويتطور المرض مما يؤثر على شبكية العين، وضعف البصر وغالباً ما تؤدي إلى العمى التام.

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