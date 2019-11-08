دراسة حديثة : القهوة خلال الحمل تسبب الإجهاض

حذر علماء أمريكيون النساء الحوامل من شرب القهوة خلال فترة الحمل لما لها من خطر على صحتها وصحة الجنين.

حيث أعلن المعهد القومي الأمريكي للصحة عن نتائج دراستهم العلمية في مؤتمر عقد مؤخرا في فيلادلفيا ، التي تفيد بأنه لا يجب على النساء الحوامل شرب القهوة .

وأجرى العلماء مقابلات مع أكثر من 1200 امرأة كن يخططن للإنجاب، وقاموا بقياس كمية الكافيين في الدم وحددوا كم مرة يتناولن المنتجات التي تحتوي على هذه المادة؛ ومن ثم تمت مراقبة فترة الحمل.

و بيّنت التحاليل بأن كوبا واحدا من القهوة في اليوم يزيد من خطر نقص وزن الجنين ، بينما كوبين يمكن أن يسببا الإجهاض.

ووفقاً للعلماء فإن القهوة خطيرة في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل فهي تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهذه عوامل خطرة على الحوامل.

ونصح العلماء بالتخلي عن المشروب وجميع المنتجات التي تحتوي الكافيين حتى قبل الحمل، كما نصحوا بالتوقف عن شرب القهوة بالكامل أثناء الحمل.