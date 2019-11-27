دراسة تحسم الجدل حول الفرق بين أدمغة الرجال و النساء

أكدت دراسة جديدة بأنه لا فرق بين أدمغة الرجال والنساء في المهارات الرياضية ، على عكس ما يظنه البعض بأن النساء أقل كفاءة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأجرى علماء اخبتارات على 104 أشخاص “29 ذكور و55 إناث” أعمارهم بين 3-10 سنوات أثناء مشاهدتهم لفيديو عن أساسيات الرياضيات، وبشكل غير مفاجئ لم يلاحظوا أي اختلاف بليغ بين أدمغة الجنسين في أثناء ذلك.

و أفادت عالمة النفس “أليسا كريسي” بأنهم لاحظوا خلال الاختبار استخدام الأطفال كامل الدماغ بطريقة متشابهة، وليس فقط المناطق المسؤولة عن الرياضيات.

وبدورها أكدت عالمة الأعصاب “جيسيكا كانتلون” بأن العلم لا يتفق مع المعتقدات الشائعة، ولم تتم ملاحظة اختلاف بين عمل أدمغة الجنسين .

يشار إلى أن هذه الدراسة قد تنهي الجدل القائم الذي يقول إن النساء لا يجدن الحساب مثل الرجال ، وهذا البحث يقدم أدلة جديدة قد تساعد على تغيير فكرهم.

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