دانا جبر تتألق بفستان أحمر ناري خلال مقابلة مع السيد آدم ( صور )

تعدُّ الفنانة دانا جبر من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، حيث أنها استطاعت أن تثبت نفسها وتفرض وجودها على الساحة الفنية نظراً لموهبتها الكبيرة وجرأتها في التنوع بين أدوارها التمثيلية .

فقد تدرجت دانا في الشخصيات التي قدمتها بين الكوميدي والاجتماعي ، ويبدو أنها تتحضر حالياً لدخول عالم الدراما البوليسية التشويقية وذلك من خلال مسلسل ” مقابلة مع السيد آدم ” لمؤلفه ومخرجه فادي سليم ( بحسب ما ذكر موقع الفن ) .

و لم تؤكد الفنانة الشابة هذه الأخبار ولم تنفها ، بل اكتفت بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، تألقت خلالها بفستان طويل باللون الأحمر الناري .

وتميزت إطلالة دانا جبر كالعادة بالأنوثة العالية التي جملّت ظهورها ، ومكياج الوجه البسيط الذي أظهر سحر وجمال معانيها بالإضافة إلى تسريحة الشعر البسيطة التي أبرزت براءة وجهها .