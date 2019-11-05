دانا جبر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير ( صور )

تُعدُّ الفنانة دانا جبر من النجمات الأكثر نشاطاً على منصات التواصل الاجتماعي ، لا سيما تطبيق Instagram حيث تحرص على مشاركة متابعيها أجدد الصور لها وأحدث أخبارها ونشاطاتها في كواليس تصوير أعمالها الفنية .

ونشرت دانا منذ قليل صورة جديدة لها ، بدت خلالها بحُلّة جديدة أحيت من خلالها موضة سروال الجينز الشارلستون ، وارتدت فوقه توب قصيرة وكاشفة من اللون الأسود ، تميزت بأكمامها الطويلة والواسعة .

واستكملت الفنانة الشابة ظهورها بحقيبة صغيرة ” ساك ” من العلامة التجارية العالمية Gucci غوتشي ، نسقت معها حزام خصر رفيع بتوقيع Gucci أيضاً .

وكانت جبر شاركت المتابعين قبل أيام بعدة صور جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، استعرضت خلالهم جمال ملامحها واللون الشتوي الجديد الذي اعتمدته لشعرها .

واستطاعت أن تحصد تفاعل المتابعين بشكلٍ لافت ، وذلك على الرغم من أنها أغلقت خاصية التعليق على جميع صورها الحديثة في خطوة غير مسبوقة منها .

يذكر أن دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .