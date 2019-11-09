دانا جبر تتألق بإطلالتين مختلفتين إحداهما جامحة ( صور )

خضعت الفنانة دانا جبر لعدة جلسات تصوير مختلفة خلال الأيام الماضية ، وشاركت الجمهور عبر إحدى حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة .

أطلت دانا في إحداها بستايل عصري جذاب وجامح ضج أنوثةً وجمال ، استعرضت من خلاله جمالها ورشاقتها وارتدت بلوز من الستان حمل توقيع العلامة التجارية العالمية Chanel ، و نسقت معه تنورة جلدية ذات شقٍ عالٍ من الأسفل ، تميزت بسحاب عريض على الجانب .

وظهرت الفنانة الشابة في باقي الصور بإطلالة شتوية بامتياز حيث ارتدت سترة من الفرو الأحمر القاتم المموج مع كولون من الشبك المزين بالورود الملونة .

واعتمدت في كلتا الإطلالتين مكياج الوجه الهادئ الذي أبرز جمال ملامحها ، بينما تركت شعرها بشكلٍ منسدل على الأكتاف ، وحرصت دانا جبر كالعادة على إغلاق خاصية التعليق ، تجنباً لأيّ تعليقات سلبية أو مسيئة بحقها .