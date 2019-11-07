دانا جبر تتألق بإطلالة عصرية من الجلد الأسود ( صورة )

تتمتع الفنانة دانا جبر بموهبة فنية كبيرة وقدرة عالية في التمثيل ، بالإضافة إلى جمالها الهادئ الذي يخبئ في معالمه كل درجات الأنوثة والإغراء .

وتحظى النجمة السورية بقاعدة جماهيرية واسعة ومتابعة كبيرة عبر حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ، مما يدفعها دائماً إلى مشاركة المتابعين أجدد صورها وإطلالاتها .

وتألقت دانا في أحدث ظهور لها بإطلالة عصرية كاجوال ، وظهرت مرتدية سروالاً جلدياً باللون الأسود نسقت معه حزام الخصر متوسط العرض من علامة Gucci غوتشي العالمية ، وارتدت فوقه توب قصيرة تميزت بقصة v واسعة من الأعلى .

واستكملت النجمة الشابة إطلالتها بمكياج الوجه الصاخب الـ smoky ، وصففت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

يذكر أن دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .