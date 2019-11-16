حيل وميزات في ” واتساب ” يمكنك الاستفادة منها ( صور )

يحتوي تطبيق ” واتساب ” على الكثير من الميزات التي تجعله واحد من أفضل تطبيقات المراسلة حتى الآن.

واتساب – تكنولوجيا

ويمكنك تحقيق الاستفادة القصوى منه في حال استخدمت جميع هذه الميزات وأدركت ما فائدة كل منها:

تخصيص الإشعارات :

يمكن “واتساب” مستخدميه من تلقي إشعارات مخصصة لجهات اتصال معينة، إما دردشات فردية أو جماعية ، من خلال خيار “الإشعارات المخصصة” ، كما تستطيع من خلالها تغيير نغمة الإشعارات، والإطارات المنبثقة، والإضاءة، وإعدادات الاهتزاز.

رؤية معلومات جهات الاتصال غير المعروفة :

يستطيع مستخدمي هذا التطبيق عرض أرقام جهات الاتصال غير المعروفة من خلال النقر على ملف التعريف والتحقق من التفاصيل.

تحرير مساحة التخزين :

يمكن أن تتيح ميزة تخزين بيانات التطبيق للمستخدمين التحقق من بياناتهم وإدارتها يدويا ، يستطيع المستخدمين معرفة مقدار البيانات التي تم تبادلها مع مستخدم معين من خلال استخدام هذه الميزة وحذف البيانات غير الضرورية.

التحقق بخطوتين :

يوفر ” واتساب ” طريقة لضمان أمان المحادثات وتفاصيل الحساب ، ويمكن للمستخدمين تمكين التحقق بخطوتين على حساباتهم باستخدام إعدادات مثل البريد الإلكتروني.