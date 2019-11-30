حيلة عبقرية على انستغرام لقراءة الرسائل دون علم المرسل

أعلنت شركة انستغرام عن إضافة ميزة جديدة على التطبيق لمحارب التنمر والمضايقات.

ويمكن استخدام هذه الميزة أيضاً لتجنب الإحراج الناجم عند الرغبة في عدم الرد على بعض الرسائل، لقراءة الرسائل دون إظهار علامة Seen.

حيث يستطيع المستخدم تقييد شخص ما على انستغرام ، إما من خلال خدمة الرسائل المباشرة، عن طريق النقر على رمز الخدمة في أعلى الشاشة على اليمين للدخول إلى الدردشة مع الشخص الذي ترغب في تقييده.

ثم الضغط على أيقونة “i” في أعلى يمين الدردشة، ثم اختيار ميزة “تقييد” (Restrict)، وتقييد الحساب غير المرغوب فيه.

كما تستطيع تقييد حساب الشخص غير المرغوب فيه عن طريق النقر مطولا على اسمه في التعليقات بالنسبة لمستخدمي أندرويد، أو السحب إلى اليسار في أجهزة آيفون، ثم النقر على أيقونة “i” وتقييد الحساب.

وبهذه الطريقة ، تستطيع قراءة الرسائل من هذا الشخص دون أن يعرف ذلك.

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