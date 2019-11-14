حمص .. شغالة تسرق ما يقارب 4000 دولار من منزل تعمل فيه

كشف قسم شرطة الحميدية في حمص حادثة سرقة وتمكن من استرداد المبلغ المسروق الذي تبين أن الفاعل هو سيدة تعمل في المنزل المسروق .
وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أنه بناء على ادعاء سيدة بسرقة منزلها الكائن في حي (جب الجندلي) في حمص ، تم التحري والقبض على الفاعلين.
وذكرت السيدة في شكواها أنه سرق من منزلها مبلغ مالي وقدره (3900) دولار أمريكي، ومبلغ ( 165.000) ليرة سورية جلبتهم معها من خارج البلاد .
وحدثت السرقة أثناء غياب صاحبة المنزل عنه ومن خلال البحث والتحري عن الفاعلين تم حصر الشبهة بالشغالة التي تتردد لمنزلها بين الحين والآخر وألقي القبض عليها.
واعترفت الشغالة التي تدعى ( بشرى. غ ) بتعاونها مع شخص يدعى ( سومر. ح ) الذي أعطته نسخة عن مفتاح باب المنزل .
ونسقت مع شريكها لسرقة المنزل وأخبرته عن غياب صاحبة المنزل ليأـي في المساء ويدخل إليه بواسطة المفتاح المطابق ، ويسرق المبلغ المالي من تحت وسادة السرير ثم يهرب.
يذكر أنه تم استرداد كامل المبلغ وإعادته لصاحبة المنزل وتقديم السارقين إلى القضاء.
اقرأ المزيد :
سوري يرسل لزوجته رسالة طلاق عبر واتساب ليبدأ مساكنة إمرأة أخرى