حمص .. جريمة قتل غامضة سببها قصة خطبة قديمة !

تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من القبض على قاتل ارتكب جريمة للانتقام من رجل تزوج الفتاة التي تقدم القاتل لخطبتها في الماضي .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية ، أنه عثر على جثة في أحد الشوارع مصابة بطلقين ناريين دون معرفة هوية القاتل أو أي شيء يدل عليه.

وتبين من خلال التحقيقات ، أن الضحية يدعى ( غسان . خ ) ، والمشتبه به يدعى ( هيثم . ع )، حيث سبق وتقدم المشتبه به لخطبة زوجة الضحية قبل 8 أعوام إلا أنها رفضته .

وتعرّفت زوجة المغدور المدعوة (ع . ش) على المتشبه به بارتكاب جريمة القتل ، مؤكدة أنه تقدم لخطبتها منذ عدة سنوات ورفضت الزواج منه.

وفي محاولة منه للهرب بعد ارتكابه الجريمة ، اختبأ القاتل في مزرعة وعندما وصلت إليه الشرطة تناول حبوب دوائية ووضع سكين على رقبته مهدداً بالانتحار.

وتمكن عناصر الدورية من منعه من الانتحار وأسعفوه إلى المشفى وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدور (غسان. خ) عن سابق إصرار وترصد انتقاماً منه لأنه تقدم لخطبة زوجة المغدور ورفضت الزواج به مما ولّد لديه الشعور بالحقد وخطط للانتقام .

وعن كيفية تنفيذه للجريمة ، فاعترف بأنه تتبع الضحية بالشارع وأثناء دخوله بأحد الشوارع الفرعية أشهر مسدس حربي كان يخفيه تحت ثيابه وأطلق عليه عيارين ناريين من الخلف فسقط على الأرض.

وتم بالفعل العثور على أداة الجريمة فيما يجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه.