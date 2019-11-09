حمص .. القبض على عصابة تبيع مواد كيميائية باهظة الثمن

تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 3 أشخاص تقوم ببيع المواد لأولية لصنع المخدرات .

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن الأمن ألقى القبض على 3 أشخاص يقومون بالإتجار والترويج لمادة سائلة كيميائية عضوية DIETHYLETHER.

وأوضحت الصفحة أن ذلك السائل يعتبر مادة أولية باهظة الثمن وتستخدم في تصنيع المواد المخدرة.

وبعد كمين محكم ، حيث تم إيهام العصابة بأن هناك شخص سيشتري منهم المادة المذكورة لقاء مبلغ 35 ألف دولار أمريكي وقام بالتنسيق معهم ، قم تم تطويق المكان المتفق عليه لتسليم المادة .

وبينت الداخلية ، أنه ضبط بحوزة العصابة خلال عملية إلقاء القبض عليهم في حي ضاحية الوليد بمدينة حمص ، 39 عبوة معدنية سعة الواحدة منها 5 لترات من مادة Diethylether معبأة وعليها ختم بلد المنشأ ، بالإضافة إلى أدوية أجنبية مهربة مجهولة المصدر.

واعترف الأشخاص الثلاثة بقيامهم بترويج المادة المذكورة التي تدخل بصناعة المواد المخدرة ، وبتهريبهم للأدوية الأجنبية مجهولة المصدر إلى داخل سوريا .