حماة .. خلاف ينتهي برمي قنبلة بين عدة شركاء ومقتل أحدهم

تمكن مركز الأمن الجنائي في السلمية من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حماة في الآونة الأخيرة .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن مركز الأمن الجنائي في السلمية ألقى القبض على 3 أشخاص على ارتباط بجريمة قتل المغدور (مفيد. ا) وإصابة المدعو( الرازي.ا ).

وبأقل من 24 ساعة ، تم كشف ملابسات الجريمة والقبض على الفاعلين و بحوزتهم بندقية حربية وسيارة خاصة نوعها ( هونداي سوناتا).

واعترف أحد الفاعلين بالتحقيق معه بإقدامه على إطلاق النار باتجاه الضحية وقتله بعد قيام المصاب المدعو(الرازي.ا) برمي قنبلة يدوية باتجاههم .

أما عن سبب الخلاف الذي أدى إلى جريمة، أفاد أحد الفاعلين بأنه خلاف على قطعة أرض زراعية .

وتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات “السلاح والسيارة” إلى القضاء .

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