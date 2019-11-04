حلب .. القبض على عصابة تسرق أسطوانات الغاز الممتلئة

ألقت الشرطة في حلب القبض على عصابة مكونة من شخصين يقومان بسرقة أسطوانات الغاز من مخصصات المواطنين .

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن دوريات الشرطة المتابعة لتجارة وتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين ، وبعد مراقبة عمليات التوزيع ، قامت بالقبض على شخصين يسرقان أسطوانات ممتلئة.

و تمكن قسم شرطة الحمدانية في حلب من القبض على شخصين من موزعي أسطوانات الغاز المنزلي وهما المدعوان: ( ياسين . ي ) و ( محمد . ل ) وتوقيفهما .

واعترف السارقان بقيامهما بسرقة حوالي 32 أسطوانة غاز ممتلئة و وضعها بين الاسطوانات الفارغة مستغلين ازدحام المواطنين للحصول على مخصصاتهم، وذلك بهدف الاتجار بها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وبعد توقيف الشخصين ، تم حجز السيارتين اللتين كانتا بحوزتهما ومصادرة حوالي 192 أسطوانة غاز فارغة و32 أسطوانة ممتلئة.

وخلال الشهر الماضي، ألقى الأمن السوري في حلب ، القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص قامت بسرقة 37 محل تجاري و منزل في عدة أحياء بالمحافظة.