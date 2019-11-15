حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج السرطان ليشكل مثلث فلكي مائي مع الشمس من العقرب، ما يعني أن الأوضاع العامة لمواليد الأبراج المائية وهي السرطان، العقرب، الحوت سوف تتحسن على كافة المستويات.

وهذه توقعات الأبراج لليوم السبت 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2019:

برج الحمل:

مهنياً: الحظ حليف خطواتك وتهتم بأمور جديدة، لا تسمح لبعض التساؤلات بإرباكك. عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين للجميع مهما يكن عمرك ووضعك أو عن وعد بالزواج أو عرض مهم ورحلة سفر.

صحياً: يكون وضعك الصحي في حال من التذبذب بين الجيد والسيئ.

برج الثور:

مهنياً: حتى لو تأجلت بعض المساعي الا أن الامور تسير بشكل جيد، يتبلور مشروع وتروج افكاراً جديدة، وكل ما تفعله اليوم يكتب له النجاح.

عاطفياً: تطرأ أحداث تبدل مجرى الأمور وتتفاعل بشكل مرض مع محيطك. صحياً: راع ظروفك الصحية ولا تجازف باستقرار وضعك النفسي، وكن هادئاً قدر المستطاع.

برج الجوزاء:

مهنياً: تؤازرك العدالة هذا اليوم، وتعطيك حقاً في نزاع أو دعوى، المهم أنك تحاط بأشخاص يفهمونك ويقدرون أوضاعك وهم قادرون على مؤازرتك. عاطفياً: الحظ يحالفك لكي تعالج مشاكلك الشخصية والعائلية، مدعوماً من شريك مسؤول يجد الكلمات المناسبة في الوقت المناسب. صحياً: تناول وجبة إفطار مناسبة هي واحدة من أهم الممارسات الصحية الجيدة خاصة إذا كنت تحاول خسارة الوزن.

برج السرطان:

مهنياً: من الأبراج المحظوظة لليوم، تعاطف صادق من أحد الزملاء معك، لن تعترض دربك مشاكل صعبة، وتكون انطلاقتك سريعة وبخطى ثابتة. عاطفياً: تعرف بحدسك مشاعر الحبيب التي لم يعبر عنها بعد، وتكون حاضراً دائماً لإسداء النصائح وتقديم المساعدات. صحياً: يمكن أن تصاب بأعراض الحساسية، لكن تأثيرها لن يكون قوياً بسبب مناعة جسمك.

برج الأسد:

مهنياً: إذا كان الجو العام إيجابيا فهذا لا يعني أنك تستطيع التحرك وحسم الأمور عشوائياً. عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر، عليك الصبر قليلاً. صحياً: إذا انتابك صداع شبه يومي، الأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص.

برج العذراء:

مهنياً: تدور أحداث هذا اليوم بصورة ممتازة، ويرافقك الحظ في زياراتك ومواعيدك المهمّة. عاطفياً: لا رادع لعواطفك وبالتالي قد تطرح على الحبيب جملة تساؤلات حول تصرف سابق، وعلى الأرجح تحصل على تبريرات مرضية. صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فهو قد يحمل الكثير من المفاجآت، منها خبر محزن يقلق راحتك، لكن الأمر لن يطول.

برج الميزان:

مهنياً: تعقد معاهدة صلح أو تصل الى تسوية مرضية من خلال حوار أو جلسات عمل تعالج مسألة قرض أو تمويل أو إرث . عاطفيا: لا تحمّل الشريك مسؤولية الأخطاء بينكما، لأنك تتحمل الجزء الأكبر. صحياً: لديك الطاقة والحيوية كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة.

برج العقرب:

مهنياً: تبحث عن تحالفات قوية لكي لا تبقى وحيداً، باستطاعتك تحسين رصيدك الشعبي بين الزملاء،عاطفياً: بانتظارك نوع من أشكال الخلاف الزوجي، فما عليك الا توخي الحذر في أثناء التعامل مع المشاكل. صحياً: عليك الاهتمام بجسمك، اخرج إلى الطبيعة وتنشق الهواء النقي.

برج القوس:

مهنياً: يكون الجو العام جيداً، ما يحمسك لاتخاذ المبادرة وللتحرّك على نطاق واسع، فلا تضيع الوقت ولا تخيّب أمل من يعتمد عليك. عاطفياً: تستعيد حياتك العاطفية رونقها وحيويتها، وتعرف مغازلة وعشقاً. صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك، ابتعد عن صب غضبك على الآخرين.

برج الجدي:

مهنياً: تكثر الأعباء وتشعر بالتعب وتفقد الحماسة الكافية لانهاء أعمالك، عاطفياً: فرص المصالحة مع الشريك قوية لكنّ النقاش يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيّاً،صحياً: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ

برج الدلو:

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالتسهيلات الكبيرة، وتمارس سلطة سواء في محيطك الصغير أو في عملك اوعلى مستوى الشأن العام. عاطفياً: تتراجع الحظوظ على الصعيد العاطفي ويكون هذا اليوم مسرحاً لبعض الاحتكاكات بينك وبين الحبيب. صحياً: الإفراط ساعات طويلة في العمل تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك فإنك ستنهار عاجلاً أم آجلاً.

برج الحوت:

مهنياً: من الأبراج التي يحالفها الحظ لليوم، قد تتفوق على زملائك بأفكار وأبدعاتك المختلفة، لكن أحذر من الشعور بالغرور الذى قد يجعلك تعود للخلف. عاطفياً: لا تنخدع فى المظاهر، عند البحث عن شريك حياة مناسب. صحياً : حاول أن تسترخى وتهدأ الفترة القادمة، حتى تتحسن حالتك النفسية .