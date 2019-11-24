حسن حسني حيٌّ يرزق … وشائعة وفاته أمام النائب العام المصري

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان المصري حسن حسني ، الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف محبيه وزملائه في الوسط الفني .

ونفى نقيب الفنانين أشرف زكي صحة الأخبار المتداولة ، وأكد على أنها محض شائعات ولا أساس لها من الصحة ، لافتاً إلى أن النجم القدير بصحة جيدة ولا يعاني من المرض .

وأعلن نقيب الفنانين أنه سيتقدم بشكوى وبلاغ للنائب العام في مصر ضد الشخص الذي روج لشائعة وفاة حسني ونشر الخبر دون التأكد من صحته .

يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير حسن حسني مسلسل ” أبو جبل ” الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي ، والذي ظهر فيه كضيف شرف ضمن أحداث العمل .