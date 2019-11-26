حريق ضخم في سوق الهال استدعى استنفار فوج إطفاء حلب بالكامل

اندلع يوم امس الاثنين ، حريق ضخم في سوق الهال بمحافظة حلب ما استدعى استنفار كامل عناصر فوج الإطفاء في المحافظة لإخماده .

وذكر تلفزيون “الخبر” أن الحريق الذي نشب في سوق الهال بحي الحمدانية ، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع تمدده لباقي السوق المزدحم ، بعد استنفار كامل عناصر فوج إطفاء حلب .

وعن الحريق ، قال قائد فوج إطفاء حلب العقيد هيثم كشتو : “نشبت نيران في علب فلين وبلاستيك بجانب سيارتي شحن، إحداهما مركونة والأخرى كانت تفرغ حمولتها من البصل”، لكن أسباب الحريق الاساسية مازالت مجهولة وعلب الفلين ساعدت فقط على تفاقم النيران في مكان الحريق.

ووصف كشتو الحريق بأنه ” حريق ضخم ” ، مبيناً أنه تم إنقاذ واحدة من الشاحنات (المركونة) والحول دون احتراقها بينما الشاحنة الأخرى التهمتها النيران .

أما عن الأضرار التي نجمت عن الحريق، فاقتصرت على الماديات فقط دون وجود إصابات بشرية تذكر ، كما أكد كشتو أن الحريق لم يمتد لباقي محال السوق.