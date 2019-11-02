حادثة مروعة ... ثعبان خطير يغدر بصاحبته وهذا ما فعله

قتل ثعبان خطير امرأة أمريكية في مدينة أوكسفورد بولاية إنديانا بعد أن التف حول رقبتها وخنقها.

وعثرت الشرطة الأمريكية على جثة امرأة تبلغ 36 من عمرها تدعى “لورا هيرست ” يوم الأربعاء الماضي، في منزل يحوي على 140 أفعى.

و أفادت السلطات بأنه ربما ثعبان خنق صاحبته، لكن تجرى الآن فحوصات إضافية لتأكيد سبب الموت.

و حسب ما أفادت الشرطة يعتقد أن نوع الثعبان الذي ربما اعتدى على صاحبته هو أفعى مشبكية من فصيلة البيثون الضخمة تتكاثر في جنوب شرق آسيا.

وبلغ طول ثعبان لورا 8 أمتار ويمكن أن يصل طول النوع إلى 10 أمتار مما يجعلها أطول ثعبان في العالم.

و كانت لورا قد أخرجت الثعبان من العلبة ، كما تم تحويل المنزل خصيصاً لإيواء الحيوانات.

يشار إلى أن هذه الثعابين ليست سامة ، لذلك لا يمكن أن تسبب الكثير من الضرر عن طريق العض ، بدلاً من ذلك يقومون بخنق فرائسهم.