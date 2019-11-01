جورج قرداحي يتراجع عن تصريحاته المسيئة بحق ريهام سعيد

أحدث الإعلامي جورج قرداحي ضجة بتصريحاته الهجومية ضد ريهام سعيد ، حيث أعرب في أحد البرامج التلفزيونية عن استيائه منها بعد إهانتها لمرضى السمنة المفرطة وقال أنها تستحق الضرب بالحذاء .

وردت ريهام على كلام الإعلامي اللبناني برسالة هجومية مصورة ، قالت فيها أنه بدأ بالتخريف بسبب تقدمه بالعمر وأنه عار على الشعب اللبناني ولا يستحق أن يكون منه .

فخرج قرداحي عن صمته وأوضح حقيقة تصريحاته الجدلية من خلال تسجيل صوتي نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي ، ونفى أن يكون تقصد إهانتها ولفت إلى أنه لم يسبق له إهانة أي زميل من زملائه في المهنة .

وأشار إلى أن هناك سوء تفاهم حدثَّ بسبب المقطع الذي عُرض عليه في البرنامج والذي جعله يشعر بأنه يسيء لكل ذواتِ الوزن الزائد ليس في مصر وحسب بل في كل الوطن العربي وعليه أرجع رد فعله .

وأكد جورج قرداحي أن استعماله للمثل المصري الشعبي لم يكنّ بهدف الإهانة أو التجريح ، بل كان من باب المزاح والضحك وأنه يسمعه كثيراً من أصدقائه المصريين .

ولفت إلى أنه تسرع في رد فعله لأن المقطع تحدث عن البدينات بطريقة مهينة ، وأبديت رأيي الشخصي وقلت أنه لا يتوجب على ريهام سعيد التحدث عنهم بهذه الطريقة .