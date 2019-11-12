جريمة مروعة... رجل بريطاني يقتل زوجته حرقاً بالزيت المغلي

أقدم رجل بريطاني على قتل زوجته بطريقة مروعة بعد أن ألقى عليها زيت مغلي أدى لوفاتها حرقاً.

وتجري الشرطة البريطانية تحقيقاً مع رجل يبلغ من العمر، 71 عاما، بتهمة قتل زوجته ،69 عاماً، بعد إلقائه زيت الطعام الساخن على جسدها مما تسبب في حروق قاتلة.

و لقيت الزوجة مصرعها بعد 6 أيام من الحادثة لإصابتها بحروق بالغة ، فيما ينفي زوجها ارتكاب الجريمة.

فيما أكد مقربون من العائلة بأن هناك خلافات قوية في الفترة الأخيرة بين الزوجين، بعد أن دام زواجهم 30 عاما، وكانوا يسمعون أصوات شجار بينهما، بصورة متكررة.

بدوره ، المتهم ادعى خلال التحقيقات بأن زوجته أحرقت نفسها أثناء محاولتها إعداد الطعام ، وليس مسؤولاً عما حصل.

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