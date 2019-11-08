جريمة قتل بشعة في دولة عربية... رجل يقتلع عيني زوجته

أقدم رجل أردني على ارتكاب جريمة بشعة بحق زوجته في محافظة جرش الأردنية.

وأفاد مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية في محافظة جرش تلقت بلاغاً بوقوع جريمة صباح الجمعة ، حيث أقدم رجل على اقتلاع عيني زوجته، وأفقدها بصرها بشكل كامل.

و ذكر أهالي المنطقة بأن الزوج احتجزها في المنزل بعد اقتلاع عينيها دون إسعافها وسط صراخ أطفالها.

فيما أفاد مصدر طبي بعد نقل الضحية إلى المشفى أنه تم إجراء عملية جراحية لها لاستئصال عينها بعد تضررها بشكل كلي وتم إبقاء العين الأخرى بشكل تجميلي ، بينما أصيبت المرأة بالعمى الكلي.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة للوقوف على أسبابها.

اقرأ المزيد: رجل هندي يفقد حياته وهو يحاول التهام 50 بيضة نيئة