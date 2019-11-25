جريمة في تركيا ضحيتها شاب سوري تم طعنه بالسكين !

قتل شاب سوري في تركي بعد طعنه بالسكين خلال شجار نشب بين مجموعة من الشبان على تحميل البضائع داخل إحدى المدن .

وذكرت وسائل إعلام تركية تفاصيل الحادثة ، مبينة أن خلافاً دار بين عدة شبان في مدينة قيصري التركية على تحميل البضائع داخل المدينة .

وعلى إثر هذا الخلاف ، تلقى الشاب السوري ياسر ربيعة (19 عاماً)، ضربة سكين في منطقة الصدر أدت إلى وفاته رغم نقله إلى المستشفى .

كما أدى الشجار إلى إصابة شخصين آخرين هما : محمد أحمد (24 عاماً) وأيمن.ج (19 عاماً)، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق ، تعرض عامل سوري لضرب مبرح من صاحب إحدى الورشات في حي سلطان غازي بولاية اسطنبول في تركيا ، بعد مطالبته بأجره.

وتعرض في وقت سابق من الشهر الجاري عامل سوري للضرب المبرح على يد صاحب الورشة التي يعمل فيها ومعاونيه، في حي سلطان غازي بولاية اسطنبول، بسبب مطالبته بأجره الشهري.

ويعيش في تركيا عدد كبير من اللاجئين السوريين حيث يتعرض العمال السوريون لعمليات احتيال أو استغلال على يد بعض أرباب العمل الذين يستغلوا عدم قدرة العامل السوري على التقدم بشكاوى .

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