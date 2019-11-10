ثورة في عالم الطب ... العنكبوت بديلاً عن الغرز الجراحية

صمم مهندسون شريطاً جديداً لربط الأنسجة بسرعة كبيرة ، مستخلص من المادة اللزجة التي يستخدمها العنكبوت للقبض على الفرائس.

وكشف مهندسو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأن الشريط الجديد يمكنه ربط الأنسجة الدقيقة، بإحكام في غضون خمس ثوان فقط.

و أشار الباحثون إلى أن الشريط يمكن استخدامه أيضاً لتوصيل الأجهزة الطبية القابلة للزرع بالأنسجة، كعمليات زرع الكلى، والقلب.

كما يعمل الشريط الجديد بشكل أسرع بكثير من غراء الأنسجة، والتي عادة ما تستغرق عدة دقائق لربطها بإحكام ،حيث يستطيع أن يربط بسرعة سطحين مبللين.

فيما استوحى المصممون هذه الفكرة من المادة اللزجة التي يستخدمها العنكبوت لالتقاط فرائسه في الظروف الرطبة ، التي تحتوي على السكريات المشحونة التي يمكن أن تمتص الماء من سطح الحشرة بشكل فوري تقريبا.

ويأمل الباحثون أن يتم استخدام هذا الشريط بدلاً من الغرز الجراحية، التي لا تعمل بشكل جيد في جميع الأنسجة.

اقرأ المزيد : اعشاب مفيدة لعلاج مرض فقر الدم .. و طريقة استخدامها