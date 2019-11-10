ثورة غضب من مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ضد الحكم .. شاهد ماذا فعل؟

تعرض مانشستر سيتي للخسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، ضمن الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي، وعقب اللقاء ظهر مدرب السيتي بيب غوارديولا وهو غاضب.

وظهر غوارديولا خلال المباراة، وهو غاضب من قرارات حكم المباراة، حيث رفض مصافحته.

وقال المدرب لحكم الساحة: “شكرا لك جزيلا”.

وفي لقطة ثانية بدا غوارديولا أكثر غضباً من حكم اللقاء، بسبب رفضه احتساب ركلة جزاء لمصلحة السيتي.

وأشار المدرب الإسباني إلى الحكم الرابع بأن هذه ركلة الجزاء الثانية، التي لا تحتسب لفريقه خلال المباراة.

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وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 34 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط أمام ليستر سيتي صاحب المركز الرابع بـ25 نقطة.

مراسلون – رياضة

Pep showing people were City are ending in the Premier League this season #LIVMCI pic.twitter.com/zqBbhjidVL — footystuff (@footystuff8) November 10, 2019