3 طرق لاستعادة رسائلك المحذوفة على فيسبوك ماسنجر … اكتشفها

يرغب الكثير من مستخدمي فيس بوك في بعض الأحيان بإعادة الرسائل التي حذفت على تطبيق “فيسبوك ماسنجر ” عن طريق الخطأ.

وما لا يعلمه مستخدمي التطبيق أنه بإمكانهم استعادة الرسائل المحذوفة عبر ” ماسنجر ” بطريقة سهلة للغاية.

وهناك عدة طرق لاستعادتها ، وهي:

-عبر فيسبوك أندرويد:

عن طريق تثبيت تطبيق Stellar Data Recovery عبر هاتفك “أندرويد” ، وتشغيل التطبيق الذي يمكنك من استعادة الرسائل المحذوفة ومقاطع الفيديو الصور وجهات الاتصال وكل بيانات الوسائل المتعددة.

-عبر فيسبوك سطح المكتب:

عن طريق بتوصيل هاتف “أندرويد” بحاسبك الشخصي وثم تشغيل تطبيق Stellar Data Recovery على الهاتف، ثم قم بنقل تفعيل التطبيق إلى الكمبيوتر، واختر البيانات التي ترغب في استردادها من هاتفك الذكي.

عبر فيسبوك آيفون:

ادخل إلى إعدادت فيسبوك الخاصة بك عبر الهاتف ، واختر خاصية عرض وتحميل جميع المعلومات عن نشاط فيسبوك السابق الخاص بك، ستصلك مجموعة من الرسائل الكاملة بكل نشاطك عبر فيسبوك وفيسبوك ماسنجر ، من بينها كافة رسائلك المحذوفة عبر التطبيق.

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