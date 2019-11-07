تيم حسن وكاريس بشار في كواليس تصوير مسلسل العميد ( صورة )

أطلق المخرج باسم السلكا قبل أيام قليلة عمليات تصوير مسلسل ” العميد ” وهو من بطولة النجميين السوريين تيم حسن وكاريس بشار ، وتدور أحداث العمل الدرامي التشويقي الاجتماعي في اثنى عشرة حلقة .

ونشرت بشار الصورة الخاصة الأولى التي تجمعها بزميلها حسن عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بدا الثنائي خلالها في كواليس التصوير بستايل جديد ومختلف يتناسب مع شخصياتهم في العمل .

وأرفقت الصورة بتعليق طريف توجهت فيه إلى كل محبيها ومحبيّ زميلها ، وكتبت : ” و هي لعيونكم … أحلى سيلفي ” .

وكانت الشركة المنتجة طرحت في وقتٍ سابق البوستر الدعائي للمسلسل ، والذي ظهر فيه النجم تيم حسن بإطلالة مختلفة وبعيدة عن الستايل الذي اعتمده خلال السنوات الثلاث الماضية في شخصية ” جبل ” ضمن مسلسل ” الهيبة ” .

وكشفت بعض المصادر الفنية عن النجم السوري سيجسد دور عميد في الجامعة وهو شاب سوري الجنسية درس في الخارج وعُين عميداً في الجامعة التي درس فيها ، بينما ستلعب كاريس بشار شخصية كاتبة روائية تتعرف إليه وهنا تنطلق الأحداث الأساسية لقصة العمل والتي تدور في قسمٍ منها حول جريمة قتل .

وسيعرض العمل عبر منصات الكترونية مطلع العام المقبل 2020 ، على أن يعرض بعدها عبر بعض الشاشات التلفزيونية العربية .