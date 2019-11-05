تيم حسن مُهدد من لاعب مصري معتزل والسبب ” العميد “

تلقى الفنان تيم حسن وصُناع مسلسله القصير ” العميد ” تهديداً واضحاً بالمقاضاة من الرياضي المعتزل المصري أحمد حسن والملقب بـ ” العميد ” بسبب استخدامهم للقبه دون استئذان منه ، بحسب ما ذكرت بعض المواقع المصرية .

وكان أحد المواقع الإلكترونية قد نشر عن لسان اللاعب المصري تهديده باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أجل المحافظة على حقوق الملكية في استخدام لقبه ” العميد ” ، مشيراً إلى أنه تعاقد قبل ثلاث سنوات مع إحدى الشركات الفنية لإنتاج فيلم سينمائي يحمل الاسم عينه ، ولذا لا يحق لأي جهة فنية استخدام الاسم دون الرجوع إليه وأخذ موافقته .

وكان تيم حسن قد بدأ بالترويج لمسلسل ” العميد ” عن طريق نشر البوستر الدعائي للعمل عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

و يستمر النجم السوري في الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” دون أن يكون لمشاركته في عمل جديدٍ أي تأثير على استمرارية العمل الشهير .