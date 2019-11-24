ابنة نوال الزغبي بـ إطلالة جريئة سوداء ( صورة )

منوعات
نوال الزغبي

تداولت بعض المواقع النشطة صورة لـ تيا ديب الابنة الكبرى للفنانة نوال الزغبي ، بدت خلالها بمكياج غريب اعتمدته حول عينها ، وتسريحة شعرٍ غير محببة وبعيدة عن أسلوبها الأنيق في الظهور .

وانطلقت عليه مجموعة من التساؤلات من قبل المتابعين حول سرِّ هذا اللوك الغريب ، والدافع الذي جعلها تعتمده ، وإن كانت تحتفل بمناسبةٍ ما ، وعلى الرغم من غرابة الستايل وجرأته إلا أن البعض أشاد بجمالها وشبهها بوالدتها التي تعدُّ  أيقونة الموضة العربية .

تيا ديب بإطلالة غريبة

ولطالما تفاخرت نوال الزغبي بالعلاقة الوطيدة التي تجمعها بابنتها الكبرى تيا ديب ، ولا سيما بعد عودة الأخيرة للسكن في كنفِّها بعد عام من انتقالها للعيش مع والدها المنتج إيلي ديب إثر توتر العلاقة بينهما بسبب بعض الظروف العائلية .

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