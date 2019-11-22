تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدميه ... تعرف عليها

طرحت شركة تويتر خاصية جديدة لمستخدمي التطبيق مما يمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم.

وأفادت شركة تويتر بأن هذه الميزة الجديدة تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة و جعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة.

و أكدت تويتر أن هذا الخيار هو طريقة جديدة لتقليل الضوضاء ، كما أن 85٪ من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم.

كما صرح الحساب الرسمي للتويتر بأنه يسعى لأن يشعر الجميع بالأمان و الراحة خلال المحادثات.

الجدير بالذكر أنه تم اختبار هذه الميزة سابقاً في الولايات المتحدة و اليابان و كندا.

المصدر: وكالات

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