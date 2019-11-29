تويتر تتراجع عن قرار أغضب الملايين من مستخدميه

أعلنت شركة تويتر تراجعها عن قرارها بالتخلص من الحسابات الوهمية غير النشطة عبر الموقع بسبب عدد من الشكاوى.

وأفادت الشركة مالكة التطبيق يوم الأربعاء بأنه تم تعليق الخطوة بعد غضب مستخدميه حول العالم من هذا القرار.

حيث جاء الغضب من أسر أصحاب الحسابات المتوفين، الذين أشاروا إلى أن هذا القرار سيتسبب في فقدان حسابات أحبائهم وحذف كافة ذكرياتهم.

بدوره ، أكد تويتر في بيان له أنه سمع حول حسابات المتوفيين وكان ذلك خطأ من جانبه، مؤكداً أنه لم تتم إزالة أي حسابات غير نشطة حتى ابتكار طريقة أخرى لإحياء ذكرى حسابات المتوفين.

يذكر أن “تويتر” أعلن في الـ 11 من كانو الأول أنه سيقوم بإلغاء تنشيط جميع الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول في أي وقت خلال الأشهر الستة الماضية.

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