توقعات جديدة لكارمن شماس عن لبنان … الحل سيكون في هذه التواريخ

نشرت عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس توقعات جديدة رداً على سؤال “ماذا ينتظر لبنان في ظل الانتفاضة الشعبية؟”.

وغردت كارمن عبر حسابها على “تويتر” توقعات قالت فيها : ” أول بادرة: تواريخ محتملة للانفراج: إذا الحريري مكلّف: احتمال حل في نهاية الأسبوع المقبل= 8، 9 ، 10 نوفمبر”.

وأضافت كارمن إذا لم يحصل ما توقعته ستعيد البحث عن تواريخ أخرى للحل في البلاد.

كما أشارت كارمن إلى أن سبب كل ما يحصل في لبنان هو الكسوف الذي حصل في كانون الثاني وتموز.

الجدير بالذكر أن لبنان يشهد انتفاضة شعبية منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجاً على الضرائب والوضع المعيشي والاقتصادي وسط مطالبات باستقالة الحكومة.

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