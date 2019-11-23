توضيح من وزير الكهرباء حول التقنين الحالي في سوريا

أرجع وزير الكهرباء السوري زهير خربوطلي ، سبب بدء التقنين الكهربائي الحالي إلى زيادة الحمولات والطلب على الطاقة الكهربائية .

وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” ، بين خربوطلي أن الأحمال الكهربائية ارتفعت إلى 50 بالمئة بسبب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية و انخفاض الحرارة حيث ارتفعت الأحمال من 3200 إلى 4600 ميغا وبالتالي ارتفعت الأحمال بحدود 1500 ميغا.

ترشيد الكهرباء :

وذكر الوزير خربوطلي أنه تم إطلاق حملة لترشيد الكهرباء بعنوان “رشدها بتدوم” بتجاوز فصل الشتاء بأقل الخسائر مشيراً إلى أنه تم إطلاق الحملة في وقت لم يكن فيه تقنين حتى لا يقال أن الوزارة أطلقت الحملة لأنها مضطرة.

وهنا اعتبر وزير الكهرباء أن الوضع الكهربائي مقبول جداً خاصة أن فصول الربيع والخريف والصيف مرت بسلاسة .

وأوضح خربوطلي أن أحمال الصيف غير الشتاء لأن في الثانية ترتفع الأحمال نتيجة تزايد الطلب على الكهرباء ، و حتى لا تكون هناك عشوائية في انقطاع الكهرباء تم تطبيق برنامج 4 ب 2.

كما كشف أن وزارة الكهرباء بدأت بأعمال الصيانة منذ الشهر التاسع لكن لم تعلن عن ذلك باعتبار لم يكن هناك انقطاعات، مبيناً في الوقت نفسه أن أعمال الصيانة لم تنته.

وفي وقت سابق، أكد مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكـهرباء فواز الضاهر أن وزارة الكـهرباء السورية لم تصرح يوماً بأنها ستلغي التقنين في فصل الشتاء، بل تسعى إلى تخفيض ساعات قطع التيار والابتعاد عن التقنين القسري.