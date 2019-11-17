توضيح من مصرف سوريا المركزي حول سعر صرف الدولار

نفى مصرف سوريا المركزي تعديله أو تغييره سعر صرف النشرة الرسمية لـ الدولار الأمريكي والتي مازالت ثابتة منذ فترة طويلة.

ونشر المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية توضيحاً حول ذلك بعد أن تداولت إحدى الصفحات سعراً مغايراً ونسبته للمصرف المركزي.

وجاء في توضيح المركزي: “رداً على التساؤلات الواردة إليه، ينوه مصرف سوريا المركزي بأنه لا صحة للأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي المعارضة والمدارة من خارج سورية وفق أجندات خارجية والتي تشير إلى تغيير سعر صرف النشرة الرسمية أو تنشر سعر مخالف لسعر الصرف الرسمي”.

وتابع المصرف: “نؤكد على أن مصرف سوريا المركزي ينشر يومياً النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية على موقعه الالكتروني وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

من جهة أخرى شهد سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ارتفاعاً بعد أن شهد انخفاضاً طفيفاً في ساعات صباح اليوم، فبعد أن كان سعره صباحاً 705 للمبيع مقابل 703 للشراء، عاود الارتفاع ليسجل مساءً 717 للمبيع مقابل 715 للشراء.