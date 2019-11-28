توضيح من مدير كهرباء دمشق حول تعديل ساعات التقنين في المحافظة

أوضح مدير كهرباء دمشق هيثم الميلع أن برنامج التقنين مازال على حاله 4 ساعات وصل مقابل ساعتين قطع .

ونفى الميلع في تصريح لصحيفة “الوطن” ، ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي حول تعديل ساعات التقنين ليصبح 3 ساعات وصل مقابل 3 ساعات قطع .

وهنا أوضح مدير كهرباء دمشق أن برنامج التقنين مستمر على حاله ( 2 ب 4 ) مؤكداً أنه لم تردهم أي تعليمات حتى تاريخ اليوم بخصوص تعديل الساعات.

كما لفت الميلع إلى أن ساعات التقنين ترتبط بالأحمال على الشبكة الكهربائية ، أي في حال كانت الأحمال منخفضة يكون التقنين أقل ، والعكس صحيح ، مشيراً إلى ان الاحمال ازدادت خلال موسم الشتاء الحالي بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف الميلع أن الاستجرار غير المشروع للكهرباء يؤثر أيضاً على ساعات التقنين ، مردفاً بهذا الصدد أنه توجد حملات مستمرة لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية .

وكانت مديرية كهرباء ريف دمشق قد وجهت بالأمس اعتذاراً للمواطنين بسبب الانقطاعات المتزايدة للتيار الكهربائي بالفترة الأخيرة ، مبينة أن الاستجرار الزائد ارتفع مع بداية فصل الشتاء .

وأكد مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدة أنه لا يمكن تحويل فترة التقنين في الليل إلى النهار نظراً لأن نسبة كبيرة من المهن تعمل بالفترة الصباحية.