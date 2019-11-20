تكسير ألفي طبق كرمى لعيون محمد صلاح .. (فيديو)

شارك نجم ليفربول محمد صلاح فيديو خاص، عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي على موقع “انستعرام”.

فقد احتفل مالك مطعم يوناني في مدينة دبي، بزيارة صلاح له، عبر تحطيم أكثر من ألفي طبق، وهذه عادة من الحضارة الإغريقية.

ويخضع صلاح لبرنامج علاج تأهيلي لمعالجة إصابته في الكاحل، وهذا سبب زيارته إلى مدينة دبي بحسب تقارير صحفية.

وقال أحد العمال في المطعم إن: “تكسير الأطباق عادة يومية تتم كرمز للترحيب بالضيوف في المكان”.

وأضاف “هذا التقليد من العلامات المميزة للمطعم في دبي”.

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وجرت هذه الواقعة على وقع الاستماع إلى الموسيقى اليونانية مع الرقص الشعبي، مما خلق جو غير تقليدي للحاضرين وخاصة لنجم منتخب مصر.

مراسلون – رياضة