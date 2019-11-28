تعرف على منافسي برشلونة المحتملين في الدور القادم من دوري أبطال أوروبا

فاز برشلونة على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف على ملعب «الكامب نو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار رفع البارسا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 7 في المركز الثالث.

وبتأهل النادي الكتالوني إلى الدور القادم، بدأت التكهنات حول من سيكون خصمه المحتمل في دور الـ 16 من التشامبيونزليغ.

ومن المحتمل أن يواجه رفقاء ميسي توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو، الذي حقق المركز الثاني في مجموعته.

وفي المجموعة الأولى حجز ريال مدريد المركز الثاني، أما بالمجموعة الثالثة قد يحجز شاختار أو دينامو أو أتلانتا المركز الثاني.

وفي المجوعة الرابعة فإن المركز الثاني بين أتلتيكو مدريد وليفركوزن، أما الخامسة يتنافس ليفربول ونابولي وسالزبورغ على الوصافة.

في المجموعة السابعة بتعادل بنفيكا أمام ليبزيغ، فإن أي من فرق هذه المجموعة التي ريما يكون بالمركز الثاني ويواجه البارسا.

شاهد أيضاً: ثلاثية من ميسي وسواريز وغريزمان تقود برشلونة لتخطي دورتموند

وأخيراً في المجموعة الثامنة، هناك ناديين محتملين لمواجهة برشلونة هما أياكس أمستردام وتشيلسي.

مراسلون – رياضة