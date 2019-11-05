تعرف على قائمة منتخب سوريا المشارك في دورة دبي

رياضة
تعرف على قائمة منتخب سوريا المشارك في دورة دبي

يستعد منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم، للمشاركة في دورة دبي الدولية، خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلن مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم ، القائمة النهائية التي ستشارك في هذه الدورة.

وتضم القائمة كل من:

وليم غنام – يزن عرابي – نبيل كورو – فارس أرناؤوط – يوسف الحموي – محمد البري – محمد كامل كواية.

عبد الرحمن بركات – محمد الحلاق – أنس العاجي – عبد الهادي شلحة – وليم غنام – صبحي شوفان.

ومحمد زيد غرير – علاء الدين الدالي – محمد مالطة – زكريا حنان – محمد ريحانية – وسام السلوم – عبد القادر عدي.

مصطفى سفراني – خليل إبراهيم- وسام سلوم، سيمون أمين (المحترف في السويد) – أحمد عثمان (المحترف في نيوزيلندا).

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ويشارك في دورة دبي 6 منتخبات، هي سوريا والإمارات، والسعودية، والبحرين، وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

مراسلون – رياضة

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