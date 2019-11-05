تعرف على قائمة منتخب سوريا المشارك في دورة دبي

يستعد منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم، للمشاركة في دورة دبي الدولية، خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلن مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم ، القائمة النهائية التي ستشارك في هذه الدورة.

وتضم القائمة كل من:

وليم غنام – يزن عرابي – نبيل كورو – فارس أرناؤوط – يوسف الحموي – محمد البري – محمد كامل كواية.

عبد الرحمن بركات – محمد الحلاق – أنس العاجي – عبد الهادي شلحة – وليم غنام – صبحي شوفان.

ومحمد زيد غرير – علاء الدين الدالي – محمد مالطة – زكريا حنان – محمد ريحانية – وسام السلوم – عبد القادر عدي.

مصطفى سفراني – خليل إبراهيم- وسام سلوم، سيمون أمين (المحترف في السويد) – أحمد عثمان (المحترف في نيوزيلندا).

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ويشارك في دورة دبي 6 منتخبات، هي سوريا والإمارات، والسعودية، والبحرين، وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

مراسلون – رياضة