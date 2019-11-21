تعرف على قائمة أعلى المدربين أجراً.. أين حلّ مورينيو وزيدان؟

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى عالم التدريب، عن طريق توتنهام خلفاً للمقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وسيتولى البرتغالي تدريب توتنهام بعقد لثلاث سنوات، وسيتقاضى ضعف ما كان يتقاضاه ماوريسيو بوكيتينو.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” أنها المرة الأولى التي ستدفع خلالها إدارة توتنهام، هذا الراتب الضخم لمدرب الفريق.

وتصدر غوارديولا قائمة أعلى المدربين أجراً، بحصوله على20 مليون جنيه إسترليني سنويا، يليه مورينيو بـ 15 مليون جنيه.

وفي المرتبة الثالثة حل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني ويتقاضى 13 مليون جنيه.

وفي المرتبة الرابعة جاء مدرب داليان أربين الصيني رافاييل بينيتز، فهو يتقاضى 11.5 مليون جنيه إسترليني.

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وتلاه كل من مدرب جوانغجو إفرجراند الصيني فابيو كانافور ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بحصولهما على 10 ملايين جنيه استرليني سنويا.

مراسلون -رياضة