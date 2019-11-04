تعرف على طاقم تحكيم مباراة سوريا والصين بعد تغييره

أعلن اتحاد كرة القدم في سوريا تلقيه خطاباً من الاتحاد الدولي، يخبره بتغيير طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة المنتخب أمام الصين.

وتجري المباراة في 14من الشهر الحالي في دبي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد أن من سيقود مباراة سوريا والصين، طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية بقيادة كيم داي يونك.

وفي سجل يونك مباراتين ضمن التصفيات التأهيلية لكأس آسيا تحت 23 عاماً بين بنغلادش وسيريلانكا وفلسطين وسيريلانكا.

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وكان طاقم التحكيم بقيادة الإماراتي محمد عبد الله وسيساعده كل من حسن محمد الماهري ومحمد أحمد الحمادي.

مراسلون – رياضة