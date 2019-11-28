تعرف على تصنيف منتخب سوريا لكرة القدم عالمياً وأسيوياً وعربياً

رياضة
تعرف على تصنيف منتخب سوريا لكرة القدم عالمياً وأسيوياً وعربياً

تقدم منتخب سوريا لكرة القدم أربع مراتب، ليصبح في المركز التاسع والسبعين على لائحة التصنيف الدولي التي أصدرها الفيفا اليوم الخميس.

أما آسيوياً بات المنتخب السوري بالمركز العاشر بعد أن كان في المركز الحادي عشر، وتقدم مرتبتين عربيا ليصيح ثامناً.

وكان “نسور قاسيون” حققوا 5 انتصارات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفازت سوريا على الفلبين مرتين 5-2 و1-صفر، كما تغلبت على المالديف2/1، وعلى غوام 4/صفر والصين 2-1.

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وكان مساعد مدرب المنتخب السوري أكد أنه لا خوف من المباريات المتبقية في المجموعة، مضيفاً “نخطط لكل مرحلة بوقتها”.

مراسلون – رياضة

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