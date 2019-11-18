تعرف على أكثر أندية كرة القدم ربحاً.. أين حل ريال مدريد و برشلونة ؟

تصدر برشلونة أندية كرة القدم، كأكثر نادي يحصل على دخل وأرباح في العالم في عام 2019، بحسب مجلة “فوربس”.

ووصل دخل النادي الكتالوني إلى 852 مليون يورو، وذلك خلال عام 2019، ليتصدر الأندية.

أي بمعدل 162 مليون يورو أكثر من العام الماضي 2018، الذي حقق فيه أرباح بقيمة 690 مليون يورو.

في حين حصل ريال مدريد على عائدات قدرها 757 مليون يورو، أي بـزيادة 6 ملايين يورو فقط عن العام الماضي.

ولكن رغم هذا المبلغ تفوق الريال على جميع الأندية، من ناحية: الأرباح قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الدين وصافي الدين.

كما حصل ريال مدريد على المؤشر الأول بقيمة 124 مليون يورو، متفوقاً على برشلونة التي حققت 72 مليون يورو.

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وبلغت قيمة ديون “الميرنغي” 24 مليون يورو، بينما وصلت ديون برشلونة إلى 217 مليون يورو.

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