تعرف على أسماء المرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم في سوريا

اقتربت انتخابات اتحاد كرة القدم في سوريا ، والتي تجري في الشهر القادم، وبدأ عدد من المرشحين تقديم أوراقهم لخوض غمار منافسات الانتخابات.

وأعلن نادي الشرطة ترشيح حاتم الغايب، والذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة، لرئاسة اتحاد الكرة.

وقال الشرطة: “خطاب الترشيح وصل للأمانة العامة لاتحاد الكرة، الذي سيعقد في 18 من الشهر المقبل، اجتماع الهيئة العامة له”.

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وسبق أن قدم كل من فاروق سرية وأحمد قوطرش وأنس السباعي، أوراقهم للترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شرسة على رئاسة الاتحاد، بعد أن إعلان هؤلاء الأشخاص ترشحهم.

مراسلون – رياضة